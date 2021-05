Empresa espanhola investe 23 milhões em três parques solares no Alentejo

Uma empresa espanhola vai investir 23 milhões de euros na instalação de três parques solares no Alentejo, capazes de gerar 100 Gigawatt-hora por ano, o equivalente ao consumo de 30 mil casas, foi hoje anunciado.Em comunicado enviado à Lusa, a Rosseti Engenharia, empresa sedeada em Braga responsável pela construção dos equipamentos, explica que os parques solares vão ser instalados nos concelhos de Elvas (Portalegre), Alandroal e Arraiolos (Évora).Contactada pela Lusa, fonte da empresa de Braga referiu que este projeto de uma "empresa espanhola líder no desenvolvimento e geração de energia solar fotovoltaica no sul da Europa" vai ocupar uma área de cerca de 70 hectares, sendo que os três parques estarão prontos a funcionar em dezembro.Este projeto de 23 milhões de euros, disse, é o "primeiro a ser implementado no âmbito do leilão solar realizado Governo português em 2019".A assinatura do contrato de construção e o lançamento da primeira pedra da obra vão ter lugar no Alentejo, na segunda-feira, na presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o secretário de Estado da Energia, João Galamba."As suas presenças no evento inaugural refletem a relevância estratégica destas instalações na promoção dos planos de transição energética em Portugal", sublinha o comunicado.