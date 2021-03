Endesa: Fatura da luz só desce realmente quando Estado baixar impostos

O presidente da Endesa em Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, aponta o dedo ao Estado na hora de analisar os preços da fatura da luz, afirmando que é o principal culpado dos preços que são exigidos ao consumidor."Eu já disse a vários ministros, até de governos anteriores, quando falavam sobre estarem muito preocupados com o preço (...), 'vai ver que mais de 50% vai para impostos e taxas', portanto o Governo é o principal ator, o principal fator de custo na fatura elétrica que pagamos", atirou o líder da Endesa, que acredita que o Estado tomou o setor da energia, em particular o elétrico, "como um grande alforge, um grande saco de coleta e recolha de impostos".Para Nuno Ribeiro da Silva, esta é uma posição incoerente da parte do Estado num contexto de descarbonização da economia, em que a tendência é eletrificar. Uma trajetória que é impelida pelos compromissos internacionais, como o Acordo de Paris ou as metas apresentadas à Comissão Europeia. "Vemos todos os dias deixarmos de usar gasolina e gasóleo nos carros e passarmos a usar mais eletricidade. Isto também se aplica os fogões lá em casa, usar menos gás e mais eletricidade", exemplifica.De qualquer forma, o líder da empresa espera que "mais cedo ou mais tarde" o crescimento do recurso a energias limpas também se traduza numa diminuição da fatura.