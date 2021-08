Eni descobre campo petrolífero no México com reservas até 200 milhões de barris

A descoberta foi feita no bloco 10, nas profundidades médias da bacia de Salina Sudeste, disse a companhia num comunicado.O poço Sayulita-1 EXP, onde foi feita a descoberta, é o sétimo poço perfurado com sucesso pela Eni na área da bacia de Salina, a cerca de 70 quilómetros (KM) da costa e a apenas 15 km da anterior descoberta de petróleo de Saasken, que será avaliada no final do ano.O poço foi perfurado pela sonda Valaris 8505 Semisub numa profundidade de água de 325 metros, atingindo uma profundidade total de 1.758 metros.O Sayulita-1 EXP encontrou 55 metros de produção líquida de petróleo de boa qualidade e os dados adquiridos indicam uma capacidade de produção do poço de até cerca de 3.000 barris de petróleo por dia.No comunicado, a Eni explicou que o México "é um país central na futura estratégia de crescimento orgânico da empresa" e que "atualmente produz mais de 20.000 barris de petróleo por dia a partir da Área 1 e espera aumentar para 65.000 barris por dia em 2022 e atingir uma média de 90.000 em 2025".