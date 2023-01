Eni e Snam chegam a acordo para controlar o gasoduto Transmed

As empresas energéticas Eni e Snam encerraram hoje o acordo para controlar o gasoduto Transmed, que transporta gás para Itália, desde a Argélia, através da Tunísia, um canal estratégico para os italianos cortarem a dependência com a Russa.Com a operação, aprovada em outubro pela Comissão Europeia, o gestor de transporte de gás Snam fica com 49,9% das ações diretas e indiretas da Eni nas duas sociedades que gerem os dois gasodutos entre a Sicília, Argélia e Tunísia.Deste modo, nasce a nova empresa SeaCorridor, que vai controlar o corredor no qual a Snam vai ter 49,9% do seu capital, com os restantes 50,1% nas mãos da Eni.Para isso, a Snam pagou à Eni cerca de 405 milhões de euros.A operação, assinalam as energéticas em comunicado, vai permitir valorizar de forma conjunta as respetivas competências, em rota "estratégica para a segurança dos aprovisionamentos de gás natural na Itália".