ERSE garante que “mercado da energia está a funcionar” e promete nova descida no preço do gás

A presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Cristina Portugal, defendeu que "o mercado liberalizado de eletricidade está a funcionar". A garantia foi dada esta quarta-feira no Parlamento, numa audição pedida pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda para perceber os impactos e ganhos dos comercializadores com a não repercussão imediata nas tarifas de energia elétrica da queda acentuada de preços no mercado grossista.





Em março o regulador setorial aprovou uma revisão extraordinária das tarifas de eletricidade que resultou numa descida de 3% para o mercado regulado, de modo a repercutir no preço a redução dos preços de energia no mercado grossista ao longo do primeiro trimestre. Esta redução seguiu-se à revisão anual dos preços da luz que entrou em vigor no inicio do ano, como é costume.