ERSE propõe descida de 3,3% nas tarifas de gás natural

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgou esta terça-feira a sua proposta para as tarifas a vigorar no mercado regulado de gás natural a partir de outubro. Uma proposta que surge "num contexto de incerteza devido à pandemia de covid-19, com um impacte potencialmente forte no nível de procura de gás natural", como sublinha o regulador, relembrando que a decisão final será tomada a 1 de junho.





A descida, a ser aprovada, situa-se entre os 3,3%, no caso dos clientes domésticos e vai até aos 17,% no caso de clientes de alta pressão, ou seja, do segmento empresarial. Na prática, segundo os cálculos da ERSE, pode representar uma poupança de 38 cêntimos numa fatura mensal de 11,6 euros no caso de um casal sem filhos. Para um agregado familiar com dois filhos, o desconto pode aumentar para 69 cêntimos numa fatura média de 20,57 euros.