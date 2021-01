ERSE vai devolver aos consumidores 1 milhão de euros de saldos de gerência

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta quarta-feira que vai transferir parte dos seus saldos de gerência, no valor de 1 milhão de euros, para as tarifas elétricas de 2021, contribuindo, assim, para a redução dos preços pagos pelas famílias portuguesas. A transferência já foi aprovada pelo Ministério das Finanças, informou a ERSE em comunicado.





A última vez que o Governo tinha autorizado a devolução de saldos de gerência da entidade reguladora foi em 2018, quando movimentou 3 milhões de euros para abater às tarifas de gás natural e de eletricidade.





A entidade liderada por Cristina Portugal (na foto) explica que os seus estatutos estipulam que, quando se verifiquem saldos de gerência, os mesmos devem reverter para os consumidores através da tarifa de acesso, "uma vez que se trata de uma verba que lhes pertence".



Embora as receitas da ERSE não tenham dotação do Orçamento de Estado, sendo exclusivamente constituídas por transferências das concessionárias de transporte de energia elétrica e de gás natural, incluídas nas tarifas e, como tal, suportadas pelos consumidores de eletricidade e gás natural, "os saldos encontram-se depositados numa conta titulada pela ERSE, no IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública". Razão pela qual a movimentação desta conta carece de autorização do Ministério das Finanças.



"A ERSE continuará a prosseguir esforços no sentido de obter autorização para a devolução às tarifas do restante saldo de gerência", conclui o regulador sem detalhar valores.