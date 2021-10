"Escudo protetor" francês para escalada dos preços da luz custa 5,1 mil milhões

A escalada nos preços da energia, em particular do gás natural e eletricidade, levou o Governo francês a adotar um conjunto de medidas para proteger os consumidores e as empresas. Esse "escudo protetor" vai, contudo, implicar uma perda de receita fiscal em 2022 que rondará os 5,1 mil milhões de euros, apenas no que respeita à eletricidade, avançou esta segunda-feira o ministro francês das Contas Públicas, Olivier Dussopt.



Entre as medidas aprovadas constam um cheque energético de 100 euros para as famílias mais carenciadas, que será debatido mais tarde, durante a discussão do Orçamento do Estado para 2022, mas também no congelamento dos preços regulados do gás e na limitação a 4% da tarifa regulada da eletricidade por via fiscal.





mecanismo fiscal só será acionado, mês a mês, se o preço do gás ultrapassar o de outubro.

De fora da "fatura" para o Estado estão ainda as medidas relativas ao gás, uma vez que o



O impacto financeiro deste pacote de medidas não tinha sido revelado na votação realizada na passada quinta-feira pelo Parlamento gaulês.



Hoje, perante os deputados, Dusssopt indicou que "a receita tributária bruta sobre o consumo final de eletricidade será reduzida em 5,1 mil milhões de euros", avançando que o défice orçamental sofrerá uma deterioração, para mais de 148 mil milhões de euros, ainda provisório, devido a estas medidas.