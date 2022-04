Espanha desvaloriza contratos de gás assinados por Itália com Argélia e Egito

"A Espanha continua a ser um ponto central para a regaseificação do GNL [Gás Natural Líquido] e é um país insubstituível para isso na Europa", afirmou José Manuel Albares numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo egípcio, Sameh Shukry.Os dois governantes estiveram hoje reunidos para discutir "questões de energia e gás.O ministro espanhol salientou, ainda, que o setor do gás em Espanha está nas mãos de empresas privadas, muitas das quais têm importantes acordos com o Egito, enquanto a estrutura do gás italiano está nas mãos de uma empresa pública.A Itália assinou, na semana passada, acordos com a Argélia e o Egito para aumentar a oferta de gás natural proveniente do norte de África, numa altura em que o fornecimento de gás russo à Europa está em risco.Mas a Argélia e a Espanha atravessam atualmente uma crise diplomática, após a 'viragem' do Governo de Pedro Sánchez relativamente à questão do Sahara Ocidental.