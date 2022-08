Europa tem três dias sem gás russo. Como ficam os preços?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A partir de hoje, durante três dias, os países europeus vão, mais uma vez, ficar completamente privados do gás natural que chega da Rússia via gasoduto NordStream1. Serão menos 33 milhões de metros cúbicos a chegar ao coração da Europa por dia, quase 100 milhões no total entre 31 de agosto e 2 de setembro, período em que a Gazprom encerrará novamente o gasoduto para trabalhos de manutenção.

