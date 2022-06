Exportações russas de gás caíram 27,6% nos primeiros cinco meses do ano

As exportações de gás russo encolheram em 27,6% nos primeiros cinco meses do ano face a igual período de 2021, indicou esta quarta-feira a gigante energética estatal russa Gazprom.A invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, levou a UE a elaborar um plano para reduzir a dependência face a Moscovo e que prevê mesmo um embargo ao gás russo.Para já, após o Kremlin ter exigido o pagamento em rublos do gás, vários países que recusaram esta exigência viram o abastecimento de gás russo cortado. São os casos de Bulgária, Polónia, Finlândia e, esta quarta-feira, Países Baixos e Dinamarca.Mesmo sem ter sido ainda decidido a nível europeu um embargo ao gás russo os diversos países estão a diversificar as fontes de abastecimento com maiores volumes comprados a países como os EUA, Argélia ou Qatar.