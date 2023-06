Fatura energética de Portugal disparou 124% em 2022

Portugal fechou 2022 com um saldo importador de energia de 11.831 milhões de euros, dos mais elevados dos últimos anos. Trata-se de um aumento de 124,2% face a 2021 e de 66% comparando com os valores de 2012, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pela Adene - Agência para a Energia.





O aumento da fatura deveu-se à guerra na Ucrânia, que conduziu a uma crise energética que levou a uma escalada dos preços, tendo reflexos na economia à escala global.



Espanha mais verde quer reformar mercado elétrico da União Europeia Leia Também

O saldo importador resulta da diferença das importações de energia, que subiram 98,7% para 18.252 milhões de euros, e das exportações - que cresceram 64,3% para 6,4 mil milhões de euros, ainda assim, um valor insuficiente para acompanhar a necessidade de compra de energia.





O presidente da Adene detalha que "este agravamento resultou em grande parte da conjugação do preço médio da cotação do brent que atingiu os 95,76 €/barril, mais 60% face a 2021 e do preço médio de importação de gás natural de Portugal que atingiu os 61,70 €/MWh, mais 141% em relação ao ano anterior", lê-se no relatório Energia em Números 2023.





O responsável lembra ainda que a ação conjugada da União Europeia e a "aceleração da transição energética rumo à neutralidade carbónica, permitiu mitigar os piores efeitos desta crise sobre as populações".



Portugal já reduziu consumo de gás natural em quase 17% até maio Leia Também

Segundo os dados do mesmo relatório, nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, a potência instalada para produção de energia elétrica cresceu cerca de 13,7%.





Leia Também Consumidores europeus podem poupar 175 mil milhões por ano com eletrificação da economia

No mesmo período, a potência instalada das centrais de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis aumentou 56,1% enquanto que no que toca a centrais de produção de eletricidade a partir de fontes não renováveis diminuiu 36,3%.