Fatura mensal da eletricidade aumenta 3% no mercado regulado em outubro

A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos vai atualizar o preço da tarifa de energia do mercado regulado de eletricidade em +5 euros por MWh, com efeitos a partir de 1 de outubro.

"Esta atualização ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia", explica.

Segundo a ERSE, para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, a atualização representa um aumento de aproximadamente 3%, na fatura média mensal de eletricidade. "O impacto estimado desta atualização no mercado regulado, para as tipologias mais representativas de clientes, é de, aproximadamente, +3% no total da fatura de eletricidade (incluindo taxas e impostos), em relação aos preços em vigor", diz.









A ERSE monitoriza, em base trimestral, a adequação da tarifa de energia do mercado regulado, relativamente aos custos de aquisição considerados para o Comercializador de Último Recurso (CUR), segundo um mecanismo pré-estabelecido no Regulamento Tarifário.

Como tal, "face aos parâmetros regulatórios estabelecidos, verificando-se um desvio de ±10 EUR/MWh relativamente ao custo de aquisição inicialmente previsto, a tarifa de energia é atualizada em ±5 EUR/MWh", sublinha. "Para o ano de 2022, verificando-se um desvio superior ao limiar indicado, justifica-se a atualização da tarifa de energia em 5 euros/MWh", acrescenta.





Os preços da tarifa de energia, para 2022, foram atualizados em abril de 2022 e revistos em julho de 2022, de acordo com as normas regulamentares pré-estabelecidas, resultando num aumento anualizado de +1,1% da tarifa transitória em Baixa Tensão Normal (BTN), entre 2022 e 2021.

Com a atualização aplicada a partir de 1 de outubro, a variação tarifária média anual em BTN, entre 2022 e 2021, passa a ser de +1,8% no mercado regulado do setor elétrico.





A ERSE aconselha os consumidores a estarem atentos a eventuais alterações nas condições de preço praticadas pelos comercializadores de mercado. Em paralelo, "os consumidores podem procurar potenciais poupanças na fatura de eletricidade, consultando o simulador de preços de energia da ERSE, que reúne a informação atualizada sobre as ofertas de eletricidade", aponta.



(notícia atualizada às 19:47)