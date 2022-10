FMI está contra receita do Governo para baixar preços da energia

O problema é que não há apenas um país a subsidiar preços, com o efeito a ser de subida do custo global de energia e perdas para quem importa. O melhor é transferir dinheiro diretamente para as famílias.

FMI está contra receita do Governo para baixar preços da energia









