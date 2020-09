Fundo americano reduz participação na EDP para menos de 2%

A sociedade norte-americana Capital Income Builder anunciou uma redução da sua participação na EDP - Energias de Portugal de 2,02% para 1,99%.Com esta redução, comunicada hoje à CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários), este agente deixa de ter uma participação qualificada na empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade, de forma interina.Assim, o fundo de investimento dos Estados Unidos tem agora na sua posse 78,993 milhões de ações da empresa portuguesa.O maior acionista da empresa continua a ser a gigante chinesa China Three Gorges com 21,55% do capital correspondente a mais de 854 milhões de ações.Hoje as ações da EDP mantiveram-se inalteradas nos 4,160 euros. Na semana, a cotada desvalorizou 1,28%.