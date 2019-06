Galp garante gás da Sonatrach durante mais dez anos

A Galp Energia anunciou esta terça-feira que fechou um acordo com a argelina Sonatrach para o fornecimento de 2,5 mil milhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural por ano.

Sem adiantar o valor do contrato, a petrolífera portuguesa adianta que é válido por um período de até 10 anos e o gás natural será "transportado desde a Argélia até à Península Ibérica através dos gasodutos internacionais".

"Os volumes acordados representam mais de um terço das vendas de gás natural da Galp em 2018 e reforçam a parceria de já mais de 20 anos entre as duas empresas", refere um comunicado da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva.

Os argelinos da Sonatrach, que são acionistas da EDP, com 2,38% do capital, são um dos principais fornecedores da Galp Energia. No ano passado a Sonatrach assegurou um terço das compras de gás natural da Galp, só atrás da Nigéria LNG, que representou 41% das necessidades da petrolífera portuguesa.

"Este contrato enquadra-se na estratégia da Galp de assegurar aprovisionamento de longo-prazo balanceado e competitivo para as atividades internacionais de gás natural, contribuindo para o desenvolvimento de soluções de energia eficientes e ambientalmente sustentáveis", acrescenta a Galp.

As ações da Galp Energia sobem 0,18% para 13,725 euros.