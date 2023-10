Gás aumenta 0,6% a partir deste domingo

As tarifas do gás natural para as famílias no mercado regulado aumentam 0,6% a partir deste domingo, 1 de outubro, face aos preços praticados em setembro, de acordo com a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.





De acordo com o regulador, "os consumidores em mercado regulado irão observar a partir de outubro um acréscimo médio de 0,6% no preço de venda final, face aos preços em vigor em setembro", sendo que, face ao preço médio do ano gás anterior (2022-2023), "os consumidores em mercado regulado observam, a partir de outubro (ano gás 2023-2024), um acréscimo médio de 1,3% no preço de venda final".





Este aumento implica uma subida média mensal entre dez e 15 cêntimos para as duas categorias mais representativas de clientes, um casal com dois filhos e um casal sem filhos, respetivamente.





No caso das tarifas de aceso às redes no mercado livre, irão subir 2,9% (alta pressão) e 3,3% (média e baixa), em relação ao ano gás anterior.





Os consumidores com tarifa social contarão com um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais.





A Galp, por sua vez, vai aumentar os preços do gás natural em média em 4%, a partir de hoje, mas manterá inalterado o preço da eletricidade até ao final do ano, segundo indicou fonte oficial à Lusa, em agosto.





Já a EDP anunciou em 8 de setembro que iria descer o preço do gás natural em cerca de 20% a partir de hoje.