Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).

A subida do preço da gasolina este ano já anulou a queda acumulada desde a crise de dívida soberana de 2010-12. A partir da próxima semana, e contando já com a nova subida que se deverá registar, abastecer um veículo a gasolina fica 18 cêntimos mais caro a cada litro, para os bolsos dos portugueses, do que no final do ano passado.De acordo com as contas do Negócios, com base nos documentos disponibilizados pela DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia), o preço da gasolina sofreu uma queda acumulada de 17,5 cêntimos desde o final de 2012, altura em que a crise abalou os países do sul da Europa, até dezembro do ano passado. Mas com a subida registada a partir de janeiro de 2021, esta descida ficou anulada.Não significa, contudo, que o preço não tenha superado, de forma pontual, o valor que se deverá registar a partir da próxima semana. Em algumas semanas, desde o final de 2012 até hoje, o preço chegou a superar os 1,6 euros por litro, mas foram raras as vezes. A última ocorreu em 2018, apenas em duas semanas. Antes disso, tinha-se verificado apenas em 2013, em cerca de 10 semanas.Já no caso do gasóleo, os preços estão 3 cêntimos aquém do que estavam no final de 2012. Mas sem a subida de mais de 12 cêntimos por litro registada em 2021, estariam mais de 15 cêntimos abaixo do patamar do último ano da crise.E a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de maio, os preços sofrerão um novo aumento. No caso da gasolina, os preços deverão subir quase 2 cêntimos para os 1,6 euros por litro. Significa isto que um português que abasteça o veículo com 50 litros de gasolina, irá pagar 79,9 euros, tendo por base este preço.No caso do gasóleo simples, a subida deverá ser igual à da gasolina simples 95 (cerca de 2 cêntimos), com o preço a situar-se nos 1,4 euros. Fazendo o mesmo raciocínio acima, quem queira abastecer com 50 litros de gasóleo, terá de desembolsar 69,45 euros.