Gasolina pode subir 1 cêntimo a partir da próxima semana

Os preços dos combustíveis poderão sofrer apenas ligeiras alterações a partir da próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, mantendo-se perto dos valores máximos verificados a meio de março, quando a atual pandemia se estava já a fazer sentir nos preços dos hidrocarbonetos.









De acordo com os cálculos do Negócios, o preço do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,241 euros por litro, enquanto que o preço da gasolina simples 95 tem margem para uma subida de um cêntimo para os 1,400 euros. Ambos os valores ficam próximos dos máximos de março, atingidos há duas semanas.

No acumulado do ano, o preço do gasóleo regista uma queda de 11%, enquanto que na gasolina se observa uma redução de 6%. Contudo, desde os mínimos de abril, ambos os ativos acumulam ganhos de 11 e 16 cêntimos por litro, respetivamente.



No primeiro semestre deste ano, a gasolina sofreu uma queda de 9% e o gasóleo de 13%.



Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).