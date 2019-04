Gasolina sobe pela 12.ª semana e já aumenta 14% este ano

Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar em Portugal na próxima semana e as subidas não serão pequenas, refletindo a valorização dos preços do petróleo e dos seus derivados e também a queda do euro face ao dólar.



O preço da tonelada métrica da gasolina regista esta semana uma subida acima de 3% face à cotação média da semana passada, isto tendo em conta as cotações da matéria-prima já em euros. De acordo com os cálculos do Negócios, esta evolução aponta para um agravamento do preço de venda da gasolina simples em Portugal de 2 cêntimos.



Trata-se da 12.ª semana de aumentos consecutivos no preço deste combustível. Tendo em conta o preço médio praticado na semana passada (1,551 euros por litro), a gasolina simples deverá subir para 1,571 euros na próxima segunda-feira, o que representa um novo máximo desde outubro de 2018.



O preço da gasolina tem subido todas as semanas desde o início de fevereiro e apesar do alívio fiscal no arranque do ano, acumula já uma subida de 14% em 2019.



No caso do gasóleo, a matéria-prima cotada nos mercados subiu um pouco menos esta semana (2,8% em euros), o que de acordo com os cálculos do Negócios aponta para um agravamento deste combustível entre 1,5 e 2 cêntimos por litro.

O preço do gasóleo simples vai assim subir pela quarta semana, para um valor médio em redor de 1,40 euros, o que representa o nível mais elevado desde novembro do ano passado. Desde o início de 2019 o preço do gasóleo simples acumula uma subida de 11%.

Fonte do setor indicou ao Negócios que o gasóleo deve ficar 1,5 cêntimos mais caro na próxima semana e que a subida do preço da gasolina pode chegar aos 2,5 cêntimos por litro.



As subidas esta semana refletem o agravamento dos preços da matéria-prima (o Brent atingiu um máximo de seis meses acima dos 75 dólares por barril) e também a queda do euro (a moeda europeia atingiu ontem mínimos de maio de 2017).

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).