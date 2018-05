Atestar o depósito com gasolina ficará mais caro a partir de segunda-feira, dia em que as gasolineiras actualizam os preços dos combustíveis. Já no caso do gasóleo os preços não deverão sofrer alterações.

A contribuir para este aumento de preços da gasolina esteve essencialmente a queda do euro contra o dólar, já que a evolução da matéria-prima não foi significativa. Contudo, uma vez que estes activos negoceiam em dólares a evolução cambial acaba por assumir um papel determinante.



O preço do litro da gasolina simples 95 octanas deverá aumentar em 0,5 cêntimos, o que coloca o preço médio nos 1,590 euros, segundo os preços médios praticados em Portugal e que constam no site da DGE. Depois de na semana passada este combustível ter atingido o valor mais elevado desde Julho de 2015, volta assim a renovar máximos.

Já o preço do litro do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,325 euros.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.