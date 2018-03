Gasolina volta a subir na próxima semana

Os preços da gasolina simples sem chumbo 95 octanas deverão subir cerca de um cêntimo por litro. A confirmar-se esta será a primeira vez que os preços deste combustível sobem desde a semana iniciada a 15 de Janeiro.





Se se confirmar o aumento de um cêntimo por litro, o preço deste combustível deverá ascender a 1,470 euros, de acordo com os preços médios praticados em Portugal divulgados pela Direcção Geral de Energia.

Já no caso do gasóleo simples, os preços deverão estabilizar em torno dos actuais 1,262 euros (preço médio).



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão estes valores, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento e da zona onde se encontra.