Gazprom ameça cortar fornecimento de gás se impuserem tecto aos preços

O diretor executivo (CEO) da empresa energética russa Gazprom, Alexei Miller, advertiu este domingo que a tentativa de impor um teto aos preços do gás russo na Europa implicará o corte do fornecimento."Pautamo-nos pelos contratos assinados. Uma decisão unilateral como essa é uma violação das atuais condições do contrato que implica a cessação do fornecimento", disse Alexei Miller na televisão púbica russa.Miller alertou que essa medida drástica em reação à imposição de tectos de preços aos hidrocarbonetos russos está prevista num decreto presidencial assinado, em março passado, pelo presidente russo, Vladimir Putin.O próprio chefe de Estado russo afirmou em várias ocasiões que qualquer tentativa de limitar os preços do petróleo e do gás russos significaria que a Rússia não exportaria esses produtos e aconselhou a União Europeia (EU) a não violar as leis da oferta e procura que regem comércio internacional.Entre as últimas sanções impostas à Rússia pela UE está o compromisso de impor um limite global ao preço do petróleo russo e seus derivados, de forma que as companhias marítimas europeias só poderão transportá-lo da Rússia para países terceiros se os hidrocarbonetos foram vendidos a um preço igual ou inferior ao estabelecidoO tecto do preço do petróleo não será um valor fixo, mas uma variável que coloca o preço do petróleo bruto russo abaixo do preço do mercado global, reduzindo assim a receita que a Rússia obtém com a venda de combustíveis fósseis e que aproveita para financiar a guerra contra a Ucrânia.Este mecanismo de punição à Rússia foi um dos temas discutidos pela secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, com os ministros do Eurogrupo, com quem também discutiu a necessidade de acelerar a assistência económica à Ucrânia.