Geração de energia da EDP cresceu 6% no primeiro semestre

A EDP fechou a primeira metade deste ano com 31,67 terawatt-hora (TWh) de eletricidade produzida, um crescimento de 6% face ao primeiro semestre de 2021, indicou esta quinta-feira a elétrica liderada por Miguel Stilwell d'Andrade.A empresa assinala que este aumento foi suportado pela maior geração renovável e o incremento da geração térmica na Península Ibérica, mais do que compensando a "fraca geração hídrica na Península Ibérica", que ficou 2,8 TWh abaixo dos valores homólogos.A geração térmica em Portugal e Espanha cresceu 78%, nota ainda a EDP. No total, forma mais 3,2 TWh produzidos a partir de gás natural e carvão na Península Ibérica. De acordo com os dados de produção, a energia elétrica gerada a partir do carvão aumentou 123% este semestre, por comparação com o homólogo, enquanto no gás natural o aumento foi de 55%. Já a geração hídrica caiu 55% no mesmo período, face a 2021.Contudo, a elétrica sublinha que as energias renováveis representaram 75% da eletricidade gerada até junho.Já na comercialização, a EDP refere que "na Península Ibérica, o volume de eletricidade vendido aumentou 10% face ao período homólogo (...) refletindo principalmente o crescimento dos volumes vendidos a clientes empresariais em Espanha. No gás, os volumes vendidos diminuíram 5% face ao período homólogo".No mercado português, a eletricidade distribuída subiu 3%, devido principalmente à "recuperação do setor da indústria e serviços".