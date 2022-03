Governo anuncia às 19:30 medidas para aliviar aumento dos combustíveis

Perante as perspetivas de um disparo inédito no preço dos combustíveis na próxima semana - com o litro do gasóleo a subir 19 cêntimos e o de gasolina a aumentar nove cêntimos, segundo contas do Negócios - o Governo apresenta às 19:30 desta sexta-feira medidas para mitigar o impacto para os consumidores.Após as notícias da dimensão dos aumentos dos combustíveis os postos de abastecimento têm registado uma forte afluência, com muitos a registarem filas consideráveis.A conferência contará com os ministros de Estado e das Finanças, João Leão, e do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matros Fernandes.A invasão da Ucrânia fez disparar os preços do crude nos mercados internacionais e as perspetivas são de um forte aumento nos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento.A situação não é exclusiva de Portugal, com vários países a prepararem já medidas para que os seus cidadãos não sintam por completo o impacto do aumento dos preços do "ouro negro".