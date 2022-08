Governo britânico estima que lucros extraordinários na energia atinjam 170 mil milhões de libras

Os produtores de gás e eletricidade no Reino Unido poderão beneficiar de lucros extraordinários (windfall) de até 170 mil milhões de libras (199,3 mil milhões de euros ao câmbio atual) nos próximos dois anos, de acordo com estimativas do Tesouro britânico, avança a Bloomberg.A estimativa será apresentada oficialmente ao novo primeiro-ministro quando este tomar posse, a 6 de setembro, segundo uma fonte conhecedora do tema.Esta estimativa deverá levar a mais apelos para que seja aumentada a atual taxa "windfall" de 25% sobre a produção petrolífera e de gás, alargando-a aos produtores de eletricidade, até agora isentos.A confirmarem-se as estimativas do Tesouro, mesmo ao atual nível de 25% a taxa poderia fazer entrar nos cofres do Estado dezenas de milhares de milhões de libras.Os lucros extraordinários, ou em excesso, são definidos pela diferença entre as atuais previsões de lucros das empresas destes setores e as previsões dessas mesmas empresas antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.No entanto, Liz Truss, que é vista como a mais provável nova líder do governo britânico, opõe-se a este tipo de taxas, considerando que "enviam a mensagem errada aos investidores".Já Rishi Sunak, que também disputa a liderança dos Conservadores e, por inerência, do governo, aprovou esta taxa quando era responsável pelas Finanças no executivo de Boris Johnson.