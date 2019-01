Governo dá luz verde ao plano de investimento da REN de 55 milhões

A REN já tem luz verde para avançar com o plano de investimento que tinha proposto para a rede de gás natural até 2027. A aprovação foi dada pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba, informou a empresa liderada por Rodrigo Costa em comunicado emitido à CMVM.





"Foi aprovado pela Secretaria de Estado da Energia o Plano de Desenvolvimento e Investimento na Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminal de Gás Natural Liquefeito [PDIRGN ] para o período 2018-2027, num montante total de CAPEX de 55 milhões de euros", lê-se no mesmo documento.





A concessionária da rede de transporte elétrico detalha que a aprovação contempla a generalidade dos projetos base propostos, "deixando os projetos complementares para avaliação e decisão posterior".





No final do ano passado, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) tinha aprovado os planos de investimento da REN para as redes de eletricidade e gás natural, após a empresa ter apresentado nova proposta.





Ao contrário da versão anterior, que tinha merecido críticas do regulador, o novo modelo da concessionária das redes de transporte de energia inclui nos primeiros cinco anos apenas projetos base, como de remodelação e modernização ou, por exemplo, projetos em curso que transitam de anos anteriores.





E de acordo com a mesma proposta os projetos considerados complementares - como a terceira interligação a Espanha - "poderão ocorrer no segundo quinquénio do período de abrangência da proposta".





Um modelo que segundo o parecer da ERSE a "constitui uma evolução positiva face à proposta de PDIRGN 2015".



(notícia atualizada)