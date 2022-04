Governo mantém descontos no ISP. Gasóleo vai ficar 4 cêntimos mais caro e gasolina não aumenta

Na próxima semana, o desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina manter-se-á inalterado, indicou esta quinta-feira o Ministério das Finanças.O gabinete de Fernando Medina refere que "segundo dados de mercado, o preço do gasóleo deverá registar uma subida de 4cêntimos por litro na próxima semana, prevendo-se a manutenção do preço por litro da gasolina".Assim, prossegue, "de acordo com o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, esta evolução dos preços determinaria uma descida de 0,6 cêntimos por litro de gasóleo (e a manutenção na gasolina).