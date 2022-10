Governo mantém redução do ISP em outubro

O Governo anunciou esta segunda-feira que irá manter em outubro as medidas para atenuar o aumento dos preços dos combustíveis.Em comunicado, o Ministério das Finanças indica que "considerando todas as medidas em vigor, a diminuição da carga fiscal passará a ser, a partir de 4 de outubro, de 28,3 cêntimos por litro de gasóleo e 26,2 cêntimos por litro de gasolina".O mecanismo aplicável no Imposto Sobre Produtos petrolíferos (ISP) equivalente a uma redução da taxa de IVA de 23% para 13% e o mecanismo de compensação, via redução do ISP, da receita adicional do IVA fruto dos elevados preços dos combustíveis continuam, assim, a vigorar em outubro.O ministério liderado por Fernando Medina indica ainda que "tendo em conta a evolução recente de descida do preço do gasóleo e da gasolina, estas medidas temporárias resultam numa atualização do desconto do ISP em cerca de 0,1 cêntimos por litro de gasóleo e 4,4 cêntimos por litro de gasolina".Já a atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa até ao final do ano.Por último, o desconto do ISP aplicável ao gasóleo colorido e marcado, com aplicações no setor primário (agricultura, aquicultura e pescas), manter-se-á inalterado em 6 cêntimos por litro até ao final do ano.