Governo renova desconto social de 31,2% no gás natural

O desconto da tarifa social de fornecimento de gás natural vai manter-se em 31,2% sobre as tarifas transitórias de venda a clientes finais, a partir de 1 de outubro, vigorando para o período entre final de 2022 e início de 2023, determina um despacho publicado, esta quinta-feira, em Diário da República.No despacho em questão, o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, justifica a renovação do apoio previsto por este mecanismo de proteção dos consumidores economicamente vulneráveis e de combate à pobreza energética, com a atual conjuntura.

"A importância desta medida é reforçada, no cenário atual, atendendo aos efeitos derivados da recuperação da pandemia da Covid-19 e da situação na Ucrânia sobre os mercados de energia, a que o gás natural não é alheio", salienta o responsável.A operacionalização da medida consiste na "aplicação automática de um desconto na tarifa de acesso às redes de gás em baixa pressão, o que permite aumentar o seu alcance, assegurando a sua aplicabilidade independentemente da intervenção dos seus beneficiários".