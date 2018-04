A primeira fase será de pré-qualificação e a segunda de entrega das propostas vinculativas.

Num comunicado hoje distribuído pela agência de investimento grega é explicado que o Governo lançou um concurso público internacional para a venda de pelo menos 50,1% do capital da companhia e que esta operação se enquadra no âmbito do terceiro plano de resgate financeiro ao país.A Hellenic Petroleum tem como accionistas principais o Estado grego e a Paneuropean Oil and Industrial Holdings e, segundo a agência financeira Bloomberg, a operação será realizada em duas fases.