Há refinarias a ganhar muito dinheiro com o gasóleo marítimo

As refinarias petrolíferas mais sofisticadas, preparadas para fornecer combustível marítimo menos poluente, em harmonia com as novas regras que entram em vigor a partir de 2020, vão ser autênticas máquinas de fazer dinheiro, refere a Bloomberg.

"Preparem as máquinas de fazer dinheiro – as refinarias mais sofisticadas do mundo estão prestes a viver tempos áureos devido a uma mudança nas regras sobre o tipo de combustível para embarcações". É assim que a Bloomberg se refere ao potencial de ganhos das refinarias petrolíferas que dispõem de meios para atender às normas que entram em vigor dentro de dois anos.

Com efeito, a partir de 2020, as embarcações terão de comprar combustível com menos enxofre ou, em alternativa, disporem de equipamentos capazes de reduzir as emissões deste poluente.

Acontece que apenas uma pequena fracção da frota mercante disporá desses equipamentos quando as regras entrarem em vigor, uma vez que muitos proprietários de navios defendem que compete às refinarias venderem o combustível adequado, sublinha a Bloomberg.

Por isso, as refinarias preparadas para esse efeito – entre as quais se contam algumas das maiores instalações da Costa do Golfo nos EUA, da Europa e da Ásia – só terão a ganhar.

Ao contrário de refinarias mais simples, essas instalações mais sofisticadas conseguem produzir gasóleo marítimo - um combustível destilado similiar ao diesel que passará a alimentar as embarcações –, comentou à agência noticiosa Alan Gelder, vice-presidente, na Wood Mackenzie, do departamento de refinação, químicos e mercados petrolíferos.

"Elas vão ser máquinas de fazer dinheiro", acrescentou Gelder, salientando que "se a indústria dos navios precisa de mais combustíveis limpos, então isso é bom para o sector da refinação".

As novas normas para o enxofre, definidas pela Organização Marítima Internacional em 2016, visam eliminar a presença de um poluente que tem sido acusado de contribuir para problemas de saúde como a asma e para danos ambientais como a chuva ácida.