Iberdrola reforça nas renováveis dos EUA com aquisição de 4,3 mil milhões

A Avangrid, empresa de energias renováveis da espanhola Iberdrola, fechou um acordo para comprar a PNM Resources por 4,3 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros).

Com a compra da PNM a Iberdrola chega à terceira posição entre as firmas de energias renováveis dos Estados Unidos, um mercado onde a portuguesa EDP Renováveis também figura entre uma das maiores.

A oferta foi aprovada pela administração da empresa norte-americana, que é cotada em bolsa. A Iberdrola ofereceu 50,3 dólares por ação, o que pressupõe um prémio de 10% sobre a última cotação e 29% sobre a média dos últimos 30 dias. Incluindo dívida, o valor do negócio ascende a 8,3 mil milhões de dólares.

A PNM atua sobretudo nos estados do Texas e Novo México, enquanto a Iberdrola está presente sobretudo no nordeste dos Estados Unidos.

A empresa que resulta da fusão entre a Avangrid e a PNM terá ativos avaliados em 40 mil milhões de dólares com capacidade para gerar lucros anuais em torno de 850 milhões de euros.

Segundo a Reuters, este é já o oitavo negócio que a Iberdrola anuncia este ano, tendo neste período efetuado um investimento de 10 mil milhões de euros em ativos em diversas partes do mundo, como França, Austrália e Japão.

"Transações amigáveis, focadas em negócios regulados e energias renováveis, em países com bons ratings de crédito e estabilidade regulatória e legal, oferecem oportunidades de crescimento futuro", refere o CEO Ignacio Galan.

A Iberdrola também anunciou hoje os resultados dos primeiros nove meses do ano, com um crescimento de 4,7% nos lucros para 2.681 milhões de euros. A pandemia penalizou as contas em 203 milhões de euros.