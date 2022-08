INE aponta para subida da eletricidade mas ERSE diz que tarifários baixaram

O Instituto Nacional de Estatística (INE) calcula que o preço da eletricidade para as famílias portuguesas aumentou 10,3% em julho, sendo este um dos principais impulsos para a subida da taxa de inflação que atinge máximos desde 1992.



No reverso, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) diz que julho foi o mês em que "a maioria" das empresas que concorrem no mercado livre baixou os tarifários, revelando uma leitura que contrasta com os cálculos do INE sobre a evolução dos preços da eletricidade, escreve esta terça-feira o Público.



A 1 de Julho, os preços regulados tiveram uma descida excecional de 2,6% para os consumidores domésticos. Nessa altura, a devolução antecipada de ganhos do sistema elétrico ascendeu a 998 milhões de euros.