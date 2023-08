Inflação faz preço dos PPA disparar 70%, diz EDP

A palavra inflação não foi ignorada pela EDP Renováveis na apresentação dos resultados do primeiro semestre do ano. Aos analistas e investidores Miguel Stilwell d’Andrade, o CEO da empresa, reconheceu “aumentos no custo de capital, no investimento e na inflação” em 2023, mas ao mesmo tempo deu conta de uma subida de cerca de 70% nos preços da eletricidade abrangida pelos acordos de venda de energia (PPA) negociados

...