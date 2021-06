Licenças de CO2 fazem subir preços da luz

A fatura elétrica vai aumentar a partir de 1 de julho. A ERSE anunciou a atualização justificando-a com o aumento dos preços no mercado grossista, em particular pelo custo das licenças de CO2.

