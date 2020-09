Lucro da Sonangol encolhe 45,6% em 2019

A Sonangol encerrou o exercício de 2019 com lucros de 125 milhões de dólares (105,9 milhões de euros ao câmbio atual), o que traduz uma quebra de 45,6% face ao ano anterior, informou esta terça-feira a petrolífera angolana.A empresa assinala que a partir de 1 de maio do ano passado deixou de exercer a função concessionária, que passou a ser da competência da entretanto criada Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).As vendas da petrolífera liderada por Sebastião Martins recuaram 4%, cifrando-se em 10.231 milhões de dólares. Já o EBITDA aumentou 10%, ascendendo a 4.779 milhões de dólares, graças à redução de 11% nos custos operacionais, para "cerca de 5.550 milhões de dólares", frisa a empresa.A petrolífera angolana produziu "cerca de 232 mil barris de petróleo bruto por dia, o que se encontra praticamente em linha com o período homólogo". "No mesmo período, foram produzidas cerca de 417 toneladas métricas de gás e de 1 milhão toneladas métricas de GNL (gás natural liquefeito), representando um incremento de 6% e 8%, repectivamente", acrescenta o comunicado.

A estatal angolana investiu 1.478 milhões de dólares no ano passado, tendo o serviço da dívida ascendido a 1.851 milhões de dólares. O stock de dívida no final do exercício cifrava-se em "cerca de 5.034 milhões de dólares, mais 13% do que no período homologo".