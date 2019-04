Lucros da Galp descem 24% para 103 milhões de euros

Miguel Baltazar

A Galp fechou o primeiro trimestre deste ano com um resultado líquido RCA - que exclui efeitos de ‘stock’ e eventos não recorrentes - de 103 milhões de euros, uma descida de 24% face os 135 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, que a empresa justifica com o aumento dos custos fiscais. Os lucros ficaram abaixo das estimativas dos analistas, que apontavam para uma quebra mais ligeira para os 114,5 milhões de euros.



Já o resultado líquido IFRS foi negativo em 8 milhões de euros, considerando eventos não recorrentes de 126 milhões relacionados com o impacto da unitização do campo de Lula no Brasil. "A participação da Galp neste bloco, através da Petrogal Brasil, passou de 10% para 9,2%, com efeitos a partir de 1 de abril de 2019. Em resultado deste processo, a Galp reconheceu um impacto de 98 milhões de euros como evento não recorrente", explica a petrolífera em comunicado.



O EBITDA consolidado aumentou 9%, em termos homólogos, para 494 milhões de euros, refletindo o impacto positivo da aplicação da norma contabilística IFRS 16 (44 milhões de euros), a partir do dia 1 de janeiro deste ano. Sem este efeito, o EBITDA teria ficado em linha com o do primeiro trimestre de 2018.



Para a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva, os primeiros três meses do ano ficaram marcados por um aumento de 8% da produção de petróleo e gás natural - sustentada pela execução dos projetos de Exploração e Produção no Brasil e Angola.



A produção "totalizou 113 mil barris de petróleo e gás natural por dia com a entrada em operação e progressivo aumento de produção de duas unidades flutuantes do tipo FPSO instaladas nos campos de águas ultraprofundas do pré-sal da bacia de Santos, no Brasil, e de uma em Angola, no último ano", refere a empresa.



Esta evolução da área de exploração e produção contrastou com a quebra registada na área de Refinação e Distribuição, cujos resultados operacionais desceram 42% para 70 milhões de euros, "pressionados pela queda das margens de refinação no mercado europeu e por restrições operacionais no aparelho refinador que afetaram as vendas, sobretudo para os mercados de exportação", como explica a petrolífera.



Por outro lado, na área de Gas & Power, o aumento de vendas nos hubs europeus compensou a diminuição das vendas a clientes diretos, o que se refletiu numa melhoria de 40% do EBITDA para 47 milhões de euros.



No primeiro trimestre, o investimento totalizou 149 milhões de euros, em linha com o valor do ano anterior, enquanto a dívida líquida caiu 15% para 1.603 milhões de euros.



Dos 149 milhões de euros investidos, a empresa refere que 89% foram alocados ao negócio de E&P, principalmente à execução do projeto Lula, no Brasil, do bloco 32 em Angola, que tem uma segunda unidade FPSO a produzir desde o início de abril, e do projeto de GNL em Moçambique.



(Notícia atualizada às 07:42)