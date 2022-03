Macquire compra empresa que gere rede energética no Reino Unido

O grupo australiano Macquire chegou a acordo para a compra de uma posição maioritária na National Grid, a empresa que gere a rede nacional de gás do Reino Unido. O negócio deverá ascender a 4,2 mil milhões de libras, isto é, cerca de 5 mil milhões de euros.





Segundo o Financial Times, o grupo australiano que é também o maior investidor mundial em infraestruturas fez uma parceria com a British Columbia Investment, uma das maiores gestoras de ativos do Canadá, para a compra de 60% do capital da National Grid.





O acordo prevê que o consórcio encabeçado pela Macquire passe a gerir 7.660 quilómetros da rede de abastecimento de gás no Reino Unido. E o grupo australiano ter-se-á comprometido a fazer um investimento "significativo" na transformação da empresa para uma economia mais verde.





Segundo o jornal britânico, o consórcio mantém uma opção de adquirir os 40% do capital remanescente da National Grid, empresa que está cotada no FTSE 100 e é também responsável pela distribuição de eletricidade no país.





O negócio concentrará a atividade da National Grid no negócio da eletricidade, depois de há um ano a empresa inglesa ter adqurido a Western Power Distribution, o maior distribuidor de eletricidade empresarial no Reino Unido.





A rede nacional de gás do Reino Unido está a ser transformada para receber novas tecnologias de hidrogénio, num plano para tornar o países livre de combustíveis fósseis até 2020.





"Apoiada pelo nosso significativo investimento, o sistema passará a ter um importante papel na preparação da rede para esta transição. Com isso, apoiará a expansão do papel do hidrogénio no "mix" de energia que fornecerá uma vantagem competitiva ao Reino Unido e à sua indústria", afirmou Martin Bradley, responsável da empresa australiana para os ativos na Europa.