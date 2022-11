Mais de metade das medidas de apoio às empresas para os preços da energia estão por avançar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mais de metade das medidas de apoio às empresas no combate à escalada de preços na energia e dos custos de produção ainda não saiu do papel. De acordo com o Eco, o pacote de medidas lançado pelo Governo há dois meses foi avaliado em 1.400 milhões de euros mas mais de metade desse valor ainda não chegou ao terreno.



No caso da linha de crédito de 600 milhões de euros para apoiar as empresas de todos os setores com os preços de energia e das matérias-primas, os bancos, que vão operacionalizar esta medida, dizem ao Eco, não ter qualquer indicação sobre o assunto e o Banco de Fomento está ainda a aguardar a entrada em funções da nova administração, aprovada na semana passada pelo Banco de Portugal.



Também o programa de formação com um ‘plafond’ de 100 milhões para "aproveitar as horas vazias" na produção ainda marca passo, de acordo com o Eco.