Natal teve preços negativos na luz e mínimo de 19 meses

Graças ao mecanismo de compensação em vigor no mercado ibérico, os preços no dia de Natal foram negativos durante seis horas no mercado grossista. Isto não significa, contudo, que os clientes finais tenham sido pagos para consumir energia.

