No consumo de eletricidade agora todos os dias são fim de semana

A procura por eletricidade na Europa e nos Estados Unidos deve tornar os dias da semana mais parecidos com os fins de semana, pois com o coronavírus um número crescente de países está a pedir à população que fique em casa.

O consumo de energia na Itália caiu 7,4% na quarta-feira em relação à semana anterior, depois do governo ter fechado escolas e recomendado que os trabalhadores permanecessem em casa. A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que o surto se tornou pandemia.

Esta tendência ameaça espalhar-se por todo o mundo, pois países como Alemanha, Reino Unido e EUA avaliam medidas mais rigorosas para impedir a propagação do vírus.Isto mostra que uma ampla desaceleração económica é cada vez mais provável já que milhões de pessoas ficarão em casa, reduzindo a necessidade de eletricidade em escritórios, teatros, restaurantes e outros sítios.

"Esperamos ver uma procura mais parecida com um fim de semana", disse Adam Jordan, analista da empresa de pesquisa energética Genscape, com sede nos EUA.

No norte da Itália, a carga média de energia nos fins de semana e feriados é cerca de 20% menor do que os níveis observados durante a semana de trabalho. O pico de procura no país na segunda-feira foi 5,9% inferior ao da semana anterior, de acordo com dados da operadora Terna. Esse foi o dia em que o governo anunciou restrições de deslocamento e eventos em todo o país, expandindo um bloqueio anteriormente limitado ao norte do país.

A experiência da Itália fornece "algumas pistas sobre como a procura de energia pode ser afetada no resto da Europa se o vírus continuar a propagar-se ao ritmo atual", escreveu o analista da BloombergNEF, Tom Rowlands-Rees, num relatório.





Na China, as emissões de carbono caíram cerca de 25% desde o início das quarentenas, disse Daniel Grunwald, analista da Morningstar.

"Podemos assumir com segurança que o tráfego e a geração de energia estagnarão consideravelmente" nos EUA, assim como na Ásia e na Europa, disse Grunwald.