Norges Bank passa a deter participação superior a 2% na REN

O Norges Bank é o maior investidor em ações do mundo (controla mais de 1% da capitalização bolsista global) tendo presença no capital de quase todas as cotadas portuguesas. Além dos CTT e da Altri, conta com participações qualificadas (acima de 2%) em cotadas como a EDP, Semapa, Nos e Sonae. Agora a REN junta-se à lista das participações qualificadas.









O fundo soberano da Noruega informou que passou a deter uma participação de 2,04% dos direitos da REN - Redes Elétricas Nacionais, o que equivale a mais de 13 milhões de ações da empresa liderada por Rodrigo Costa, de acordo com o comunicado enviado hoje à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).No final do ano passado, o Norges Bank tinha reduzido a quantidade de ativos em Portugal, com 20 investimentos em ações portuguesas e seis investimentos no mercado obrigacionista.Em junho deste ano, o banco já tinha comunicado um aumento na participação nos CTT de 5% para os 5,79%.