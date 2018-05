Para que serve o novo simulador da ERSE

O regulador da energia lançou um novo simulador. Com esta ferramenta, os consumidores podem avaliar a melhor proposta e tentar descer o valor das facturas do gás e da electricidade. A ERSE quer consumidores mais informados e trocas de comercializador anuais. O regulador avisa que, sem este tipo de plataformas, o “mercado não funciona”. Paralelamente, aponta para alterações nos comercializadores com melhores preços.