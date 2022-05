Plano para cortar dependência energética da UE vai obrigar a mexidas no PRR

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai sofrer mexidas para acomodar o reforço de verbas que exige o RePowerEU, o programa pensado para garantir a independência energética dos 27 face a Moscovo, noticia, esta quinta-feira, o Eco.



O jornal cita o secretário de Estado da Energia, João Galamba, que no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022, afirmou que "o RePowerEU tem obrigações de reprogramação do PRR" e que o reforço de verbas passará pelo dominío da eficiência energética, que "já era uma das prioridades do PRR original".





No entanto, as medidas a tomar para adaptar o PRR não estão ainda definidas, adiantou fonte do Ministério da Presidência, que tem a tutela dos fundos europeus, à mesma publicação.