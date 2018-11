Segundo o vice-ministro, durante a visita, que decorre a 04 e 05 de dezembro, Xi Jinping terá encontros com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e com o primeiro-ministro, António Costa.



Portugal é um de quatro países que o líder chinês vai visitar entre 27 de Novembro e 5 de dezembro, para reforçar os respectivos laços bilaterais.



Xi Jinping vai ainda visitar Espanha, Panamá e na Argentina, onde decorre uma cimeira do G20.



No âmbito da deslocação será ainda assinada uma declaração conjunta entre Portugal e a China, avança a Xinhua, sem especificar o teor.



O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, tinha adiantado, em outubro, aquando de uma deslocação a Pequim, que Portugal e a China estavam a ultimar um memorando de entendimento no âmbito da iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", centrada no investimento de infraestruturas.



Não adiantou, no entanto, se tal memorando seria assinado durante a visita oficial de Xi Jinping a Portugal.



A iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", proposta em 2013 pelo Presidente chinês tem como objectivo reforçar as ligações e dinamizar o comércio entre várias economias da Ásia, do Médio Oriente, da Europa e de África, através do investimento em infraestruturas.



Na ocasião, Santos Silva destacou o momento "particularmente auspicioso" das relações com a China, adiantando que durante a visita do chefe de Estado chinês a Portugal será assinalada " a excelência das relações políticas e diplomáticas" bem como o desenvolvimento da relação económica entre Portugal e a China.

Portugal e a China vão assinar, durante a visita a Lisboa do Presidente Chinês, Xi Jinping, em Dezembro, acordos de cooperação em vários domínios, incluindo os sectores da energia, infraestruturas e ciência e tecnologia, segundo a Xinhua.De acordo com a agência noticiosa estatal chinesa Xinhua, que cita o vice-ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Chao, os acordos a assinar durante a visita do chefe de Estado chinês a Portugal cobrem áreas que vão desde as infraestruturas, à cultura, educação, ciência e tecnologia, conservação de água, controlo de qualidade, energia e finanças.