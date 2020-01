Portugal é o quinto na UE que mais produz eletricidade a partir de renováveis

Há cinco países na União Europeia (UE) nos quais mais de metade da eletricidade consumida em 2018 provinha de fontes renováveis. Portugal fecha esta lista, embora tenha piorado o desempenho.





Os portugueses utilizaram, em 2018, 52% de eletricidade "verde", nota o Eurostat. Esta percentagem foi contudo a mais baixa registada desde 2014 e o único recuo desde 2009, o primeiro ano de que o gabinete de estatísticas europeu tem registo.





Portugal foi, em 2018, ultrapassado pela Letónia, com 53%, Dinamarca, com 62%, Suécia, onde a fatia chega aos 66% e por fim Áustria, o país que mais recorre a eletricidade limpa no bloco: ascende aos 73%.





A fatia de energia produzida com recurso a renováveis "tem aumentado consistentemente de ano para ano", escreve o Eurostat. O crescimento tem-se verificado sobretudo ao nível da energia eólica, que pesa 35,8% na União europeia, mas também na energia solar, que ascendeu aos 12,2%. A energia hídrica tem-se mantido em níveis semelhantes -33,3% -, sendo a mais utilizada nos países que lideram este ranking, a Áustria e a Suécia.





Hungria, Malta, Chipre e Luxemburgo são os menos avançados no que toca às renováveis, com a primeira metade a consumir apenas 8% de eletricidade limpa e os últimos dois a exibirem 9%.