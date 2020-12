Portugal é o sétimo da Europa com maior fatia de energias renováveis

O gabinete de estatística da União Europeia, o Eurostat, publicou o balanço da energia renovável em 2019. O bloco cresceu a fatia de energias limpas em quase 20% e Portugal está em sétimo entre os países que mais incluem esta energia no seu mix.





Em 2019, 30,6% da energia consumida em Portugal teve origem renovável. O país fica atrás da Suécia, Finlândia, Letónia, Dinamarca, Áustria e Estónia, mas consegue superar a média da União Europeia e alcança praticamente os objetivos que tinha para 2020 - faltam 0,4 pontos percentuais.





No conjunto da União Europeia, o consumo de renováveis ascendeu aos 19,7% em 2019, quando o bloco se havia comprometido a chegar aos 20% em 2020.





Além de Portugal, também a Hungria, Áustria, Alemanha, Malta e Espanha ficam perto dos objetivos traçados para o final da década, um ano antes do previsto. Existem ainda 14 Estadosmembros que já superaram as metas que tinham traçado para o ano de 2020.

No extremo oposto, estão os países que ainda ficam longe das suas metas. A França foi o país que falhou por maior margem – 5,8 pontos percentuais aquém do previsto -, seguida dos Países Baixos, Irlanda e Luxemburgo. O Luxemburgo é também o país europeu que menos produz energia renovável, que pesa apenas 7% no total do seu mix.