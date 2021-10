Portugal reforça "saúde" energética antes da crise no setor

Portugal subiu cinco posições no ranking Word Energy Trilemma Index 2021, índice que analisa vários parâmetros do setor de energia, posicionando-se agora na 14ª. posição numa lista de 127 países. O ranking é definido pelo Conselho Mundial de Energia e pela consultora Oliver Wyman.





Os três primeiros países do ranking permanecem os mesmos do ano anterior, mas a Suécia ultrapassou a Suíça na posição cimeira, mantendo a Dinamarca o terceiro lugar. A Suécia alcançou 84,2 pontos, em 100 possíveis, mais 8,6 pontos que Portugal, diz o relatório.





Ao nível da segurança energética Portugal ficou em 31º lugar, à frente de países como a Bélgica, o Japão, e a Islândia, mas abaixo do Brasil e de Angola. O Canadá lidera neste parâmetro.



No top 20 do índice – que tem 29 países, porque vários ficaram empatados -, apenas cinco são de fora da Europa: o Canadá, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, o Uruguai e o Japão. Apesar de tudo, as maiores evoluções nos sistemas energéticos aconteceram em países em desenvolvimento, como Camboja, Myanmar e a República Dominicana em destaque.





Do ponto de vista regional, a Europa está no topo do ranking, "com uma agenda energética fortemente orientada para a sustentabilidade, em detrimento dos combustíveis fósseis", refere.



Em 2020, um ano marcado pela pandemia e que desencadeou uma queda significativa na procura de energia - baixou 17% em abril na Europa, no pico do primeiro confinamento -, as energias renováveis ganharam espaço no continente, gerando até 38% da eletricidade consumida e superando pela primeira vez o carvão e o gás como principal fonte de geração de eletricidade.



A região europeia ainda tem uma pontuação elevada em equidade de energia, melhorando as pontuações este ano, apesar da pandemia ter exposto vulnerabilidades sociais e mais preocupações sobre o acesso à energia.