Preço da luz baixou 67 euros este mês

O preço médio da eletricidade no mercado grossista em setembro situou-se nos 243 euros/MWh. Um valor inferior ao observado quer em agosto quer em julho. O mecanismo travão no preço do gás permitiu uma poupança média de 53,5 euros.

Preço da luz baixou 67 euros este mês









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Preço da luz baixou 67 euros este mês O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar